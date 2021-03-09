Подробиці зі скандального інтерв’ю Меган і Гаррі для Опри Вінфрі

Подружжя герцогів Сассекських розповіли свою правду про життя у королівській родині

Відколи стало відомо, що принц Гаррі та Меган Маркл склали свої королівські обов’язки та збираються дати інтерв’ю Опрі Вінфрі, уся британська монархія та увесь світ завмер в очікуванні, що ж розкаже пара. І ось 7 березня 2021 року герцоги Сассексі шокували тим, як, насправді, сприйняли Меган у королівській родині та через, що подружжю довелося пройти.

Як виявилося, Меган та Гаррі офіційно одружилися за три дні до головної події, на яку чекав увесь світ. Закохані обмінялися обітницями на задньому дворі свого будинку, а таємну церемонію провів архієпископ Кентерберійський. У свідоцтві про шлюб вказана саме та дата.

– Це було видовище для всього світу. Але ми хотіли, щоб ця церемонія була лише нашою. За три дні до весілля ми одружилися. Ніхто цього не знає. Ми подзвонили архієпископу і просто сказали йому: «Дивіться, ось це – спектакль для всього світу. Але ми хочемо укласти союз між нами і для нас», – сказала Меган Маркл.

Також дружина принца Гаррі поділилася з Опрою тим, що зіштовхнулася з расизмом у Букінгемському палаці. Адже деякі представники королівської родини не на жарт переймалися кольором шкіри майбутнього спадкоємця. Їх хвилювало те, наскільки темною буде шкіра в Арчі. Меган не стала називати ім’я тих, хто це обговорював. Але після інтерв’ю принц Гаррі запевнив, що це були не королева Єлизавета ІІ та принц Філіп.

Найбільш шокуючим зізнанням стало те, що у Меган Макрл були думки про самогубство, коли вона була вагітна Арчі.

– Я просто не хотіла жити. І це була дуже ясна, реальна і лякаюча постійна думка. І я пам’ятаю… я пам’ятаю, як Гаррі заколисував мене. Я сказала, що мені потрібно кудись сходити за допомогою, але члени королівської сім’ї відповіли мені, що не треба цього робити, адже це могло зашкодити їхній репутації, – зізналася дружина принца Гаррі.

Фото: Getty Images

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