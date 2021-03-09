Чому принца Гаррі і Меган Маркл не покажуть в серіалі «Корона»?

Автор проєкту пояснив причину такого рішення

Скандальне інтерв’ю Меган Маркл та принца Гаррі для Опрі Вінфрі настільки збудили громадськість, що у мережі почали з’являтися припущення, що цей скандал ляже в основу додаткового сьомого сезону серіалу «Корона». Але сценарист і шоураннер проєкту Пітер Морган одразу поспішив виступити зі своїм твердим «ні».

Як повідомляє The Hollywood Reporter, у «Короні» не збираються показувати Меган Маркл та принца Гаррі взагалі. І на те є вагома причина. За словами Моргана, в творчості він керується принципом 20 років, тобто намагається не описувати події, які відбувалися менш ніж за два десятиліття до моменту зйомок. На думку сценариста, саме такий часовий проміжок дозволяє побачити реальну історичну цінність подій. А описування сучасних фактів він назвав журналістикою.

Нагадаємо, що п’ятий сезон серіалу «Корона» розповідає про прихід в королівську сім’ю принцеси Діани та її стосунки з принцом Чарльзом.

Фото: Getty Images

Читай також:

Мімімі дня: Ілона Гвоздьова вперше показала обличчя чотиримісячного сина

Таємне весілля, відкритий расизм та думки про самогубство: подробиці зі скандального інтерв’ю Меган і Гаррі для Опри Вінфрі