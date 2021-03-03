Новий каналG.spaceШОУМАНІЯВиручила 11,5 мільйонів: Анджеліна Джолі продала подарунок Бреда Пітта

Виручила 11,5 мільйонів: Анджеліна Джолі продала подарунок Бреда Пітта

Анджеліна Джолі продала подарунок Бреда Пітта

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Голлівудська акторка Анджеліна Джолі почала розпродувати коштовні подарунки, які для неї колись придбав Бред Пітт. Так, нещодавно після розлучення на аукціоні з молотка пішла картина «Вежа мечеті Кутубія».

Відомо, що картину Tower of the Koutoubia Mosque, написану прем’єр-міністром Великобританії Вінстоном Черчиллем у 1943 році, Бред Пітт подарував Анджеліні Джолі у 2011 році.

Анджеліна Джолі продала подарунок Бреда Пітта

Виявилося, що нещодавно за цей шедевр на аукціоні Christie`s Анджеліна Джолі виручила за 11,5 мільйонів доларів. Ця ціна стала рекордною для картини Вінстона Черчілля.

Фото: Getty Images

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