Меган Маркл відреагувала на звинувачення в поганому ставленні до своїх підлеглих

Герцогиня Сассекська втомилася від пліток щодо її стосунків з персоналу королівської родини

Після того, як Меган Маркл стала дружиною принца Гаррі та переїхала до Букінгемського палацу, почали ширитися чутки щодо непростого характеру герцогині. Інсайдери заявили, що Меган Маркл настільки вередлива і вимоглива, що доводила персонал до сліз. І через це багато працівників Букінгемського палацу звільнялися зі свої посад.

Нещодавно навіть видання The Sunday Times опублікувало дві статті з такими звинуваченнями. Мовляв, Меган знущалася над співробітниками та ображала їх.

Меган Маркл втомилася від таких звинувачень. Тому представник герцогині Сассекської заявив, що звинувачення неправдиві.

– Герцогиня засмучена цим останнім нападом на її персону, особливо як людина, яка піддавалася знущанням над собою і є глибокою прихильницею підтримки тих, хто зазнав біль. Вона сповнена рішучості продовжувати свою роботу з виховання співчуття у всьому світі і буде прагнути подавати приклад того, як чинити правильно і робити те, що добре, – йдеться в офіційній заяві.

Фото: Getty Images

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