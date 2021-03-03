Чому Ірина Шейк не любить говорити про Бредлі Купера? Відкралася правда

Селебріті розповіла, у яких стосунках зараз перебуває з батьком своєї доньки

Відома модель Ірина Шейк не дуже любить обговорювати своє особисте життя, особливо, коли журналісти піднімають тему стосунків з Бредлі Купером. Пара розлучилася влітку 2019 року. Тоді всі підозрювали, що причиною тому став роман Бредлі Купера з Леді Гагою, з якою актор знявся у фільмі «Народження зірки». Здавалося б, що саме через гучний скандал та плітки на цю тему Ірина Шейк поставила табу на розмови про особисте життя. Але, як виявилося, є інші причина. Про неї модель розповіла в новому інтерв’ю журналу Elle.

«Мої минулі відносини – це щось, що належить мені, і це особисте. Це просто частина мого внутрішнього світу, яку я не хочу віддавати», – пояснила Ірина Шейк.

Але про Бредлі Купера у ролі батька їхньої спільної доньки Леї модель завжди відгукується позитивно.

«Бредлі – найчудовіший тато! Я ніколи не розуміла терміна «спільна опіка». Коли я зі своєю дочкою, я на 100% мама, а коли вона зі своїм татом, то він на 100% її тато. Спільна опіка – це просто бути батьком», – заявила Ірина.

Також Ірина Шейк зауважила, що не читає те, що ЗМІ пишуть про її особисте життя.

«Я не читаю, що публікують таблоїди. Якщо чесно, я дуже зайнята вихованням дитини. Якщо вони хочуть писати статті про мене, то вони роблять свою роботу. Я зосереджена на своєму житті і своїх друзів. Решта – просто шум», – підкреслила модель.

Фото: Getty Images

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