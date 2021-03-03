The HARDKISS – Обійми: смотреть онлайн премьеру клипа

The HARDKISS представляют сингл «Обійми» — заглавный саундтрек к короткометражному фильму Кати Царик, которая также выступила режиссером клипа.

Ученые утверждают, что для «выживания» человеку в день нужно не менее четырех объятий, а для хорошего самочувствия — не менее восьми. Особо от «кожного голода» современное человечество страдает сейчас, во времена пандемии. «Не нужно слов, не нужно подарков. Они не делают нас счастливыми, если любимый человек забывает о самом простом и таком необходимом — объятиях, — рассказывает фронтвумен The HARDKISS Юлия Санина. — Это второй случай за десять лет существования группы, когда я написала песню специально для фильма. Я прочитала сценарий Кати и этого мне хватило для вдохновения. Мне кажется, что наши «Обійми» максимально сошлись.»

– Почему мы не уделяем внимания нашим минимальным потребностям: быть услышанным и выслушанным, быть обнятым любимым человеком?! Потому что на фоне войн, кризисов, экологических проблем, мировой глобализации и прочего, они кажутся ерундой, незаслуживающими внимания капризами… Я хочу, чтобы мы говорили, когда нам больно, даже если это кажется незначительным. Я хочу, чтобы мы обнимали друг друга, потому что это важно, — рассказывает историю режиссер. Фильм «Обійми мене» уже стал участником New York Indie Shorts Awards. И это только первый шаг картины в международном фестивальном мире.

Погружение в подземку главной героини, которую сыграла актриса Виктория Карпинская, не есть случайным. Под землей она глубже погружается в свои размышления и переживания. Среди незнакомцев, которые так близко, что можно почувствовать чужое дыхание, ощутить чужие прикосновения и даже прочитать чужие мысли. «Футуристический тоннель для досъемки клипа нам пришлось построить в павильоне, в метро технически не могли реализовать задуманное. Мы собрали конструкцию высотой в 8 и длиной в 16 метров, — рассказывает художник по свету компании Alight Евгений Костыра. — Мы выбрали приборы, которые могут переносить в другую реальность, очертить пространство и напоминают тот самый «свет в конце тоннеля».

Напомним, что в этом году The HARDKISS отмечают свое десятилетие. Сингл «Обійми» войдет в четвертый студийный альбом группы, который выйдет весной, накануне шоу «Десять» (29 мая, Киев, НСК «Олимпийский»). А уже 25-го марта The HARDKISS и ювелирный бренд SOVA представят совместную коллекцию украшений, работа на которой продолжалась более года, а Юлия Санина принимала непосредственное участие в ее создании.

Фото: Андрей Максимов

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