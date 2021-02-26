Меган Маркл та принц Гаррі узаконили мегзіт

Герцоги Сассекські офіційно склали з себе королівські обов’язки

Принца Гаррі та його дружину Меган Маркл, яка зараз чекає другу дитину, остаточно позбавили можливості виконувати обов’язки представників британської монархії. Про це офіційно повідомив Букінгемський палац.

«Після розмов з герцогом королева написала, що підтверджує, що, відмовившись від роботи королівської сім’ї, неможливо продовжити виконання обов’язків, пов’язаних із громадською службою. І хоча всі засмучені таким рішенням, герцог і герцогиня залишаються гаряче улюбленими членами сім’ї», – зазначено в заяві.

У зв’язку з таким рішенням пари їхні почесні військові призначення і королівське заступництво будуть повернуті Єлизаветі II для перерозподілу.

Зазначимо, що протягом останніх 12 місяців королева Єлизавета II узгодила лише «відпустку» принца Гаррі та Меган Маркл, яка передбачала можливе повернення до їхніх королівських обов’язків.

Після оголошення представник принца Гаррі і Маркл додав: «Як свідчить їхня робота за останній рік, герцог і герцогиня Сассекські залишаються вірними своєму обов’язку і служіння Великобританії і всьому світу, і запропонували свою постійну підтримку організаціям, які вони представляли, незалежно від їх офіційної ролі. Ми всі можемо покласти життя на служіння людям. Служба – всесвітня».

Фото: Getty Images

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