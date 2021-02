Олег Скрипка переспівав англійською легендарні «Два кольори» та зняв кліп

«Червоне — то любов, а чорне — то журба» — легендарні рядки культової пісні Дмитра Павличка у версії Олега Скрипки зазвучали англійською. «Red color is for love and black one is for sorrow» набули світового масштабу та отримали несподівану візуалізацію.

Фронтмен гурту «Vоплі Vідоплясова» випустив сольний кліп на сингл «Two Colors» – англомовну версію пісні авторства Дмитра Павличка. Автором кліпу виступила епатажна українська режисерка Олена Винярська, яка разом із Олегом Скрипкою створила несподівану та стильну екранізацію незабутньої пісні.

«Два кольори» — унікальна пісня, що уособлює в собі споконвічні українські смисли, народні символи. Легендарний український пісняр Дмитро Павличко ще минулого століття писав рядки «Червоне — то любов, а чорне — то журба», в яких вмістився весь український етнокод. Власне, у кліпі на «Two Colors» Скрипка розвиває оригінальну версію пісні і наявно демонструє, що жінка — безкінечне джерело натхнення та процвітання. Відео адаптує два національних кольори — червоний та чорний — до більш урбаністичного способу життя, «осучаснює» традиційний етнокод.

Олег Скрипка народився у рік створення «Двох кольорів» — тому ця композиція набуває для виконавця особливе значення. Фронтмен «Vоплів Vідоплясова» творчо переосмислив пісню та заспівав англійською, де символи та образи української культури долали мовні та географічні бар’єри і поширювались у всьому світі без обмежень. Скрипка вважає, що цінності, які закладені та виражені у «Двох кольорах», може зрозуміти будь-який житель нашої планети — і в такий спосіб сприяє їх поширенню. Україна — це не тільки країна на мапі, а особливий стан душі!

В тему:

Косплей на Гаєчку: Jerry Heil переспівала трек з мульту «Чіп і Дейл»

Автори саундтреку до «50 відтінків сірого» презентували новий сингл Take Me To The Moon