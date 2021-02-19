Jerry Heil переспівала трек з мульту Чіп і Дейл

Зірка згадала дитинство у своєму TikTok

Співачка Jerry Heil потішила фанатів-меленіалів, опублікувавши відео, на якому вона переспівала головну музичну тему анімаційного серіалу «Чіп і Дейл: Бурундучки-рятівнички». Ролик з’явився в Instagram та TikTok Jerry Heil, за яким стежать понад 140 тисяч підписників.

У цьому ролику Jerry Heil переспівує головну тему з саундтреку мультсеріалу «Чіп і Дейл», який був створений в 1989-1990-х роках і транслювався українським телебаченням в 2000-х. Співачка навіть перевдяглася в одну з героїнь мульту – сміливу Гаєчку.

«Коли мрієш бути принцесою Disney, але ти – Гаєчка. Одна з моїх найбільших мрій, до речі – озвучувати діснеївських принцес», – зізналась Jerry Heil.

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