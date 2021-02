Автори саундтреку до «50 відтінків сірого» презентували новий сингл Take Me To The Moon

Швейцарський гурт Kadebostany випустили трек та lyric-video Take Me To The Moon, який увійде до майбутнього альбому DRAMA – Act 2.

Маючи за плечима кілька композицій, які займають перші місця в чартах, продюсер і композитор, що кидає виклик жанрами, Гійом де Кадебостані створює визначальну музику наступної епохи і представляє Take Me To The Moon – ще один поп-хіт з настроєм.

Take Me To The Moon – яскрава і захоплююча пісня, в якій елегантні гітарні мелодії, сміливі біти і електронні пейзажі органічно поєднуються, утворюючи позачасові мелодії, посилені піднесеним голосом Валерії Стойки. Take Me To The Moon – перша пісня з майбутнього альбому DRAMA – Act 2, який буде випущений в кінці цього року і є продовженням EP DRAMA – Act 1, випущеного в 2020-му.

Kadebostany – проект автора пісень та продюсера Гійома де Кадебостані, також відомого, як президент Кадебостан. Гурт відомий своїми хітами Castle In The Snow, Mind If I Stay, Teddy Bear та саундтреком до трилогії “50 відтінків сірого”.

Під стягом концептуальної Республіки Кадебостані проект швидко привернув до себе увагу слухачів по всьому світу, завдяки своєму оригінальному звучанню, унікальній візуальній ідентичності та яскравим лайвам.