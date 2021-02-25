Зірковий розпродаж: Каньє Вест продає подарунки для Кім Кардаш’ян
Розлучення пари набирає нових обертів
Американський репер Каньє Вест вирішив продати подарунки, які придбав для Кім Кардаш’ян час їхні стосунків. Про це пише видання Daily Mail з посиланням на аноніма.
Близькі до репера джерела стверджують, що Каньє виставив на продаж ювелірні прикраси коханої. І зробити знаменитість це вирішив за декілька днів після того, як Кім Кардаш’ян офіційно подала на розлучення.
– За останні два тижні Каньє намагався продати прикраси, які він купив для Кім. Він так і не став позбуватися їх, але говорив про те, що не хоче, аби щось йому нагадувало про минуле, – каже анонім.
Каньє Вест навіть звернувся до ювелірів, щоб ті оцінили вартість коштовностей. Виявилося, що музикант витратив на них кілька мільйонів доларів. Лише обручка Кім обійшлася в 3 мільйони доларів.
Фото: Getty Images
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