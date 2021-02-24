Кріс Дженнер запустить свій власний косметичний бренд

Зірка вирішила податися у сферу б’юті

Відома мама сімейства Кардаш’ян-Дженнер Кріс запустить свій власний косметичний бренд. Про це пише повідомляє E! News.

Зірка вже встигла зареєструвати товарний знак «Kris Jenner Beauty», «Kris Jenner Skin» і «Kris Jenner Skincare». З чого можна зробити висновок, що випускати зіркова мама буде і декоративну, і доглядову косметику. Телеведуча перерахувала кілька товарів, які потенційно могли б стати частиною лінійки її бренду: косметика, засоби по догляду за шкірою, засоби по догляду за нігтями, накладні вії, засоби по догляду за волоссям і аромати.

Фактично, тепер Кріс Дженнер стане прямою конкуренткою брендам своїх доньок – Кайлі Дженнер та Кім Кардаш’ян. Проте, сама зірка ще публічно не прокоментувала відкриття свого косметичного бренду.

Читай також:

З хлопцем краще: Геллі Беррі – про те, як найкраща подруга вчила її цілуватися

Королівська таємниця: принц Гаррі і Меган Маркл дізналися стать майбутньої дитини