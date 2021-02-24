Геллі Беррі – про те, як найкраща подруга вчила її цілуватися

Зірка шокувала подробицею з особистого життя

Американська акторка Геллі Беррі поділилася своїм романтичним досвідом з дівчиною. Виявляється, що знаменитість колись цілувалася з дівчиною, і було це не для кадру. Про це розповіла сама Геллі Беррі у своєму Instagram у розмові зі своєю приятелькою.

Як зізналася селебріті, її перший поцілунок стався не з хлопцем, а з дівчиною. Зі своєю найкращою подругою Геллі Беррі вчилася цілуватися. Акторка пояснила, що пішла на такий крок, бо хотіла вразити хлопця, але не вміла цілуватися по-французьки.

– Мій перший поцілунок був з дівчиною. Я не знала, як цілуватися з язиком, тому вона прийшла до мене додому і ми цілувалися 30 хвилин, а наступного дня я пішла до свого бойфренда і поцілувала його, – поділилася Беррі.

Геллі додала, що поцілунок був кращим саме з хлопцем, але вона дуже вдячна подружці за «урок».

Фото: Getty Images

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