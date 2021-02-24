Принц Гаррі і Меган Маркл дізналися стать майбутньої дитини

Герцоги Сассекські розповіли рідним, на кого чекають – хлопчика чи дівчинку

Відтоді, як Меган Маркл та принц Гаррі оголосили, що вдруге стануть батьками, увесь світ почав ще ретельніше стежити за новинами навколо королівської пари. Адже головним запитанням залишається – на кого ж чекають знамениті батьки? Невже Меган Маркл подарує принцу Гаррі ще одного хлопчика, як це свого часу зробила принцеса Діана? Чи родина поповниться маленькою принцесою?

Як з’ясувалося нещодавно, стать майбутньої дитини Віндзорів вже відома. Представники королівської родини вже знають, ким поповниться черга на престол – принцом чи принцесою. Про це ЗМІ розповів королівський біограф Інгрід Сьюард.

Але, окрім найближчого оточення Меган та Гаррі, про стать малюка найближчим часом більше ніхто не дізнається. Все ж таки герцоги Сассекські воліють тримати цю новину в таємниці.

Проте, Гаррі і Меган вже почали вибирати ім’я для малюка і малятка, більше не керуючись королівським протоколом. Найпопулярніший з можливих варіантів – Діана, якщо народиться дівчинка. Також серед фаворитів: Редмонд, Дейзі і Вайлет.

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