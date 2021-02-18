Дар’я Петрожицька втратила дитину

Актриса стала героїнею YouTube-проекту Маші Єфросініної «Экзамен на откровенность» і вперше розповіла, що у 20 років могла стати мамою

Дар’я Петрожицька – яскрава й позитивна дівчина. Але за усмішками вона приховує горе 10-річної давності – коли актрисі було 20 років, вона втратила дитину.

– У 20 років я завагітніла, ми з Льошею (Олексій Петрожицький – тепер уже колишній чоловік Дар’ї, на той час бойфренд, – прим. ред.) призначили дату весілля. Але я доносила дитину лише до третього місяця. Стався викидень… Але весілля вирішили не скасовуваим, – вперше зізналася Дар’я на «Экзамене на откровенность» Маші Єфросініної. – Причина викидня незрозуміла. Можливо, він стався через несумісність резус-факторів нашої з Льошею крові. У мене перша негативна, але я про це дізналася вже після викидня – 20 років думала, що друга позитивна група крові.

Точної причини викидня Петрожицька не знає досі. Але назавжди запам’ятала ту злощасну ніч.

– Ми поїхали відпочивати в Севастополь, потім я сказала, щоб Льоша вирушав додому, а я змотаюся до мами в Чернігів. Маршрутка в дорозі сильно трусилася, і коли приїхала, зрозуміла, що дуже болить живіт. Увечері мене забрала швидка. О третій годині ночі почалася кровотеча… Пам’ятаю, дають на підпис папірець, де сказано, що я відмовляюся від дитини. А я не відмовляюся! – згадує актриса. – Мені вкололи наркоз, далі все в тумані. Вранці прокинулася в пелюшках і зрозуміла: це все. Льоша терміново приїхав з Києва. Це було вперше, коли він так щиро плакав, Вдруге – коли ми розлучалися.

Пережити трагедію було непросто і дівчині, і її нареченому. Але зараз Дар’я розуміє: все життя попереду.

– Тоді я думала, що це кінець життя. Ще кілька років святкувала день народження цієї дитини – вона мала народитися 18 лютого. Щороку рахувала: зараз моїй дитині було б стільки-то років, – відверто зізналася Петрожицька. – Тепер хочу, щоб дівчата в такій ситуації розуміли: життя не закінчується – все буде добре. І не треба себе звинувачувати. Сталося – значить, так було потрібно. Коли ми розлучалися з чоловіком, зрозуміли: добре, що в нас немає дітей. Адже тоді розставання пройшло б ще складніше.

Про зради, розлучення і нові стосунки, смерть батька та пошуки себе – в YouTube-проекті Маші Єфросініної «Экзамен на откровенность» з Дар’єю Петрожицькою.

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