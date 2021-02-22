У квартирі Олі Полякової обвалилася стеля

У результаті недбалості працівників ЖЕКу ледь не постраждали діти артистки

Сьогодні, 22 лютого, Оля Полякова вийшла з екстреним прямим ефіром у Instagram. В її квартирі в центрі Києва через талий сніг розмокла та обвалилася стеля. Це сталося вранці, поки діти артистки збиралися в школу. На відео можна побачити результати події: значна частина стелі звалилася і пошкодила диван, дивом нікого не зачепивши.

Полякова розповіла, що зверталася до свого ЖЕКу з проханням прибрати сніг ще минулої п’ятниці. Там її звернення в чергове проігнорували: боротьба з ЖЕКом для співачки стала щорічною традицією. В результаті всі вихідні талий сніг просочувався крізь стелі – й ті почали валитися. Співачка окремо показала кімнату своєї дочки Маші: там уже випадають люстри, а вода заливає дорогу техніку. У квартирі, розташованій у престижному кварталі, стоїть виразний запах вогкості, яким змушена дихати вся сім’я.

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Оля Полякова неодноразово піднімала цю тему в своїх соціальних мережах, писала безліч заяв і просила перевести її будинок в іншу обслуговуючу компанію. Після сьогоднішнього інциденту, вичерпавши спроби вирішити проблему цивілізованим шляхом і злякавшись за безпеку членів своєї сім’ї, артистка звернулася до громадськості.

«У мене шок, я не розумію, що робити. Ви думаєте, я зі своїм характером нікуди не ходила? Писала, ходила, зверталася. Безрезультатно. Якщо ми платимо за обслуговування, нас повинні якісно обслуговувати! Я справно плачу за комуналку щомісяця, а в моїй квартирі – Армагеддон!» – прокоментувала Полякова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Зі схожою проблемою сьогодні зіткнувся хореограф і танцюрист балету Полякової Максим Єжов. Він виклав в Instagram відео свого пошкодженого бурульками автомобіля. «Прийняв естафету», – прокоментував Максим недобросовісну роботу ЖЕКу, приєднавшись до стихійного #поляковачеллендж.

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