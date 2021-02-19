Меттью Макконехі міг зіграти в Титаніку замість Ді Капріо

Джек міг бути зовсім іншим

Сьогодні уявити культовий фільм «Титанік» без блондина-красунчика Леонардо Ді Капріо просто неможливо. Але, як виявилося, відчайдушного рятівника Роуз міг зіграти актор Меттью Макконехі. Про це розповів сам сеоебріті у подкасті «Literally with Rob Lowe».

Як зізнався Меттью, він прийшов на прослуховування і його одразу поставили в пару з Кейт Вінслет, яка грала Роуз. Знаменитості разом відіграли одну зі сцен фільму, але актору так і не перетелефонували.

– Мені сказали: «Все пройшло чудово». Я справді думав, що отримав цю роль, – поділився Меттью Макконехі.

Тоді Меттью Макконехі навіть жартував, що у його агента будуть великі проблеми через те, що той не зміг «вибити» йому таку бажану роль.

Фото: Getty Images

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