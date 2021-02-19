Чому Камерон Діас відмовилася від акторської кар’єри?

Знаменитість офіційно прокоментувала відсутність у кіноіндустрії

Голлівудська акторка Камерон Діас вже більше семи років не знімається у нових фільмах та серіалах. Зірка не бере участь у проектах навіть у ролі камео. А все через те, що селебріті сфокусувалася на чоловікові Бенджі Маддену та доньці Раддікс.

– Рішення вийти заміж за нього стало кращим, що коли-небудь траплялося зі мною. Мій чоловік чудовий. Він – найбільша людина і відмінний партнер. Шлюб, безумовно, важкий процес, який вимагає великої роботи, – розповіла акторка раніше InStyle.

А після того, як у січні 2020 року стало відомо, що більше року тому Камерон Діас стала мамою, потреба бути вдома посилилася.

– Не можу уявити себе мамою, коли моїй дитині тільки рік, яка тікає на зйомки. Не можу не бути поруч з нею 14, а то і 16 годин на добу. Я просто не можу так вчинити. Я б не була такою мамою, якій є зараз, якби обрала інший час, щоб присвятити себе материнству, – розповіла зірка інтерв’ю з Брюсом Бозза 18 лютого.

Але Камерон Діас відверто зізналася, що ніколи не збирається говорити «ніколи» в своєму житті. Вона не така людина, тому хоч вона і не чекає з захватом того моменту, коли зможе знову знятися, але і сказати, що більше не братиме участі в картинах теж не може. Тому чекати повернення акторки все ж варто.

Фото: Getty Images

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