Кріс Нот не повернеться в продовження серіалу Секс у великому місті

Керрі Бредшоу залишиться без Джона Джеймса Престона

Після того, як стало відомо про продовження культового серіалу «Секс у великому місті», шанувальників вражають новими подробицями щодо проекту. Спочатку стало відомо, що фанати не побачать Саманту Джонс, а тепер творці серіалу відмовилися від «чоловіка її мрії».

Виявилося, що актор Кріс Нот передумав зніматися в серіалі. Але, насправді, його і не сильно запрошували брати участь у продовженні. Про це пише видання Page Six.

Як саме шоураннери збираються вивести персонажа «чоловіка її мрії» з серіалу, поки невідомо. Подейкують про два варіанти розвитку подій – смерть Джона Джеймса Престона або ж розставання пари через токсичність їхніх стосунків.

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