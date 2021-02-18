Пакують речі: Кейт Міддлтон і принц Вільям знову переїжджають
Герцоги Кембриджські хочуть бути ближче до рідних
Кейт Міддлтон і принц Вільям вирішили знову переїхати. Цього разу вони збираються повернутися в рідний Кенсінгтонський палац.
Таке рішення герцоги Кембриджські прийняли. Зв’язку з майбутнім послабленням карантину у Великобританії з 22 лютого. Зараз подружжя Кетрін і Вільяма мешкають у своєму заміському будинку Анмер-Холлі в Норфолку. А раніше у Лондоні королівське подружжя мешкало у своїй квартирі 1А, яка знаходиться поруч зі школою принца Джорджа і принцеси Шарлотти. Схоже, що з послабленням карантину відкриються і школи, а маленькі принц і принцеса повернуться до навчання.
Відомо, що навчання дітей на карантині далося тяжко принцу Вільяму. Він розповів про певні труднощі в дистанційному навчанні через свою нетерплячість.
«Моє терпіння набагато менше, ніж я думав. А у моєї дружини навпаки. Я зрозумів, що не можу вирішувати завдання з математики 2 класу», – пожартував Вільям.
Фото: Getty Images
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