Кейт Міддлтон і принц Вільям знову переїжджають

Герцоги Кембриджські хочуть бути ближче до рідних

Кейт Міддлтон і принц Вільям вирішили знову переїхати. Цього разу вони збираються повернутися в рідний Кенсінгтонський палац.

Таке рішення герцоги Кембриджські прийняли. Зв’язку з майбутнім послабленням карантину у Великобританії з 22 лютого. Зараз подружжя Кетрін і Вільяма мешкають у своєму заміському будинку Анмер-Холлі в Норфолку. А раніше у Лондоні королівське подружжя мешкало у своїй квартирі 1А, яка знаходиться поруч зі школою принца Джорджа і принцеси Шарлотти. Схоже, що з послабленням карантину відкриються і школи, а маленькі принц і принцеса повернуться до навчання.

Відомо, що навчання дітей на карантині далося тяжко принцу Вільяму. Він розповів про певні труднощі в дистанційному навчанні через свою нетерплячість.

«Моє терпіння набагато менше, ніж я думав. А у моєї дружини навпаки. Я зрозумів, що не можу вирішувати завдання з математики 2 класу», – пожартував Вільям.

Фото: Getty Images

Читай також:

«Я думала, що це кінець життя»: Дар’я Петрожицька втратила дитину

«У мене зупинилося серце»: Дарина Петрожицька зізналася у зраді чоловіку