Кортні Кокс зіграла на піаніно культову тему з Друзів

Виконавиця ролі Моніки розучила композицію по нотам

Зірка культового серіалу «Друзі» Кортні Кокс часто любить пограти на своєму піаніно та показати це у своєму Instagram. Іноді вона питає шанувальників, щоб вони ще хотіли почути від неї.

І ось нещодавно селебріті зігріла серце усім фанатам серіалу «Друзі», виконавши головну пісню «I’ll be there for you». 56-річна знаменитість виконала кавер у супроводі гітари. На фоні грала оригінальна композиція. Грати Кортні почала після першого куплету, відтворивши чотири хлопки в долоні після першого куплету пісні.

Цікаво, що після виконання пісні можна було почути чоловічий голос, який дуже нагадував Меттью Перрі. Сама Кортні Кокс сказала, що то був Чендлер. Чи була це правда, чи жарт, сказати важко.

Фото: Getty Images

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