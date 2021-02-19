Сіль і лайм: Кендалл Дженнер запустила власний бренд текіли
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Американська модель Кендалл Дженнер запустила власну марку текіли. Алкогольний напій від зірки виходитиме під назвою 818 Tequila.
Виробляють текілу від Кендалл Дженнер у мексиканському штаті Халіско. Напій ще не надійшов у вільний продаж, але його вже встигли оцінити на конкурсі World Tequila Awards. Продукт отримав нагороду за кращу текілу, витриману від 2 до 11 місяців в дерев’яних бочках.
– Майже чотири роки я прагнула створити текілу з кращим смаком. Після сотень сліпих дегустацій, поїздок на завод, анонімних змагань з дегустації, думаю, ми нарешті готові. Саме це ми пили весь минулий рік і я не можу дочекатися, коли нарешті ви зможете це спробувати і полюбити, так само як і ми, — поділилася Кендалл Дженнер.
Коли текіла від Кендалл Дженнер найдійде у продаж, поки невідомо. Ціна за пляшку теж поки не повідомляється.
Фото: Getty Images
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