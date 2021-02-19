Кендалл Дженнер запустила власний бренд текіли

Селебріті запустила свій перший власний бізнес

Американська модель Кендалл Дженнер запустила власну марку текіли. Алкогольний напій від зірки виходитиме під назвою 818 Tequila.

Виробляють текілу від Кендалл Дженнер у мексиканському штаті Халіско. Напій ще не надійшов у вільний продаж, але його вже встигли оцінити на конкурсі World Tequila Awards. Продукт отримав нагороду за кращу текілу, витриману від 2 до 11 місяців в дерев’яних бочках.

– Майже чотири роки я прагнула створити текілу з кращим смаком. Після сотень сліпих дегустацій, поїздок на завод, анонімних змагань з дегустації, думаю, ми нарешті готові. Саме це ми пили весь минулий рік і я не можу дочекатися, коли нарешті ви зможете це спробувати і полюбити, так само як і ми, — поділилася Кендалл Дженнер.

Коли текіла від Кендалл Дженнер найдійде у продаж, поки невідомо. Ціна за пляшку теж поки не повідомляється.

Фото: Getty Images

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