Дарина Петрожицька зізналася у зраді чоловіку

Через короткий час після того, як зірка серіалу «Папік» вийшла заміж за Олексія Петрожицького, вона закохалася в іншого. Чим закінчилася ця історія, вона розповіла Маші Єфросініній в «Экзамене на откровенность»

У 20 років актриса Дарина Петрожицька вийшла заміж за хлопця на ім’я Олексій, з яким разом навчалася на театральному. І хоча вона шалено любила чоловіка, все одно примудрилася його зрадити. Щоправда, не фізично, а ментально.

– На початку нашого шлюбу з Льошею я закохалася в одного хлопця. У нас не було нічого фізичного, ми просто переписувалися. Але якщо прочитати цю переписку, можна подумати, що в нас було все – настільки вона романтична, – зізналася Дарина в інтерв’ю Маші Єфросиніній. – Я зберегла її всю, і через два роки чоловік її знайшов. Запитав у мене, що це. Тоді було відчуття, що в мене зупинилося серце. Я пояснила, що це було давно. Єдине, що в цій переписці гріло Льошу – я через кожні два повідомлення писала, що в мене є чоловік, якого я люблю більше за життя.

Тоді Олексій зміг пробачити вчинок дружини. А ось сама вона, опинившись в аналогічній ситуації, пробачити зраду не змогла – ще рік подружжя намагалося склеїти стосунки, та нічого не вийшло. Через п’ять років шлюбу Дар’я і Олексій розлучилися, але залишилися хорошими друзями, і досі часто спілкуються.

Як Даша Петрожицька пережила викидень, чому розлучилася із чоловіком, і які стосунки в неї були після розлучення – в YouTube-проекті Маші Єфросініної «Экзамен на откровенность».

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