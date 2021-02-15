Принц Гаррі та Меган Маркл вдруге стануть батьками

Королівське подружжя очікує на поповнення у родині

Меган Маркл та принц Гаррі офіційно оголосили, що невдовзі вдруге стануть батьками. Про це стало відомо з заяви прес-секретаря герцогів Сассекських.

«Ми можемо підтвердити, що Арчі буде старшим братом. Герцог і герцогиня Сассекські дуже раді, що чекають на свою другу дитину», – сказано у заяві.

Також Гаррі та Меган поділилися чорно-білою фотографією, де Гаррі сидить під деревом, поклавши руку на голову Меган, а вона лежить поряд, торкаючись живота, який вже помітно округлився.

На якому місяці вагітності перебуває Меган Маркл не розголошується. Відомо, що майбутній спадкоємець пари стане восьмим в черзі на трон. Адже перед ним на нього претендує ще півторарічний син пари Арчі Маунтбеттен-Віндзор.

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