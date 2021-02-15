На що Олександр Педан збирає зараз?

Ведучий Нового каналу розповів, куди йдуть його гроші

За роки трудової діяльності ведучий Improv Live Show Олександр Педан встиг побудувати успішну кар’єру на телебаченні і прийти до того, що потрібно мати пасивний дохід. Про це він розповів у відеопідкасті М2. Саме тому зірка Нового каналу перейшов у діджитал і навіть створив власне бюро.

– Проблема таких людей як я, ремісників (працюю обличчям, назвемо це так, хтось працює руками), – якщо не працює обличчя, не заробляєш гроші. Тому раніше інвестував в обличчя. Але це неправильно, якщо говорити про бізнес. Тому що цей бізнес на тебе не працює, коли ти не можеш працювати, – розповів Олександр Педан.

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Тому тепер Саша вважає за краще ставити собі конкретні цілі, прораховувати ризики і бенефіти, а вже тоді починати відкладати гроші. Наприклад, зараз Педан вклався у квартиру для своєї доньки Лери.

– Коли мені було 25, я планував зібрати собі спочатку на квартиру, потім захотів комфортних умов для проживання. Нас стало більше, не вистачало місця, тому мені потрібно було купити більшу квартиру. Та я не з тих, хто про 300 квадратів. Зараз у мене приблизно сто з копійками – прикольна двоповерхова квартира в Києві, в центрі, на Лук’янівці. Але за рахунок того, що це два поверхи, а внизу є великий хол зі сходами нагору, відчуття, що ти у приватному будинку. Далі все залежить від дизайну. Мені по квадратурі не вистачало однієї кімнати, але квартира така класна, я там живу і кайфую. Тепер же думаю, що в мене діти, я хочу дати їм освіту і, по можливості, по квартирі. Поки діти виростуть, спокійно можу купити, зробити там ремонт і здавати. Зараз у мене три маленькі квартири, – поділився Олександр Педан.

Не пропусти прем’єру другого сезону Improv Live Show з Олександром Педаном 23 березня о 20:00 на Новому каналі