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«Раніше я інвестував в обличчя»: На що Олександр Педан збирає зараз?

На що Олександр Педан збирає зараз?

Ведучий Нового каналу розповів, куди йдуть його гроші

За роки трудової діяльності ведучий Improv Live Show Олександр Педан встиг побудувати успішну кар’єру на телебаченні і прийти до того, що потрібно мати пасивний дохід. Про це він розповів у відеопідкасті М2. Саме тому зірка Нового каналу перейшов у діджитал і навіть створив власне бюро.

На що Олександр Педан збирає зараз?

– Проблема таких людей як я, ремісників (працюю обличчям, назвемо це так, хтось працює руками), – якщо не працює обличчя, не заробляєш гроші. Тому раніше інвестував в обличчя. Але це неправильно, якщо говорити про бізнес. Тому що цей бізнес на тебе не працює, коли ти не можеш працювати, – розповів Олександр Педан.

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Тому тепер Саша вважає за краще ставити собі конкретні цілі, прораховувати ризики і бенефіти, а вже тоді починати відкладати гроші. Наприклад, зараз Педан вклався у квартиру для своєї доньки Лери.

На що Олександр Педан збирає зараз?

– Коли мені було 25, я планував зібрати собі спочатку на квартиру, потім захотів комфортних умов для проживання. Нас стало більше, не вистачало місця, тому мені потрібно було купити більшу квартиру. Та я не з тих, хто про 300 квадратів. Зараз у мене приблизно сто з копійками – прикольна двоповерхова квартира в Києві, в центрі, на Лук’янівці. Але за рахунок того, що це два поверхи, а внизу є великий хол зі сходами нагору, відчуття, що ти у приватному будинку. Далі все залежить від дизайну. Мені по квадратурі не вистачало однієї кімнати, але квартира така класна, я там живу і кайфую. Тепер же думаю, що в мене діти, я хочу дати їм освіту і, по можливості, по квартирі. Поки діти виростуть, спокійно можу купити, зробити там ремонт і здавати. Зараз у мене три маленькі квартири, – поділився Олександр Педан.

Не пропусти прем’єру другого сезону Improv Live Show з Олександром Педаном 23 березня о 20:00 на Новому каналі

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