Alyona Alyona розповіла про свого бойфренда (ФОТО)

Зірка поділилася, як відчуває себе у нових стосунках

Українська реперка Alyona Alyona зробила неочікуване зізнання у День Святого Валентина. Селебріті зізналася, що закохана та щасливо перебуває у стосунках з чоловіком. Про це зірка написала у своєму Instagram.

У соціальній мережі Alyona Alyona опублікувала серію фото, на яких позує з загадковим чоловіком, обличчя якого не показує. Ім’я свого обранця дівчина теж не називає. Але зазначає, що він «як сніг засипав мене коханням».

«Дивлячись на світ шоу-бізнесу ще з дитинства, де всі пари-селеби мов на замовлення однаково красиві, однаково підібрані по правилам (хто вищий/нижчий, багатший/бідніший, старший/молодший), мені ставало ніяково. А якщо ти не така, як вони? Як складеться твоє життя тоді? Бо в тебе в місті і на вулиці пари сформовані абсолютно інакше. Прості люди відчувають серцем чи мозком, але аж ніяк не планують формувати пари по вимогам свого оточення (звичайно, виключення є).

Я познайомилася з ним: не старшим, не більшим, не статуснішим. І потонула. Я не можу пояснити, що сталося і чому. І мені байдуже, що скажуть всі. І чи будуть говорити взагалі. Я просто щаслива, я потрібна, я можу віддавати накопичену любов просто так. Ніяких анкет чи співбесід. Сніг нас просто об’єднав в одному місці в один час і закопав під своїм коханням. А ми й раді. Адже все цікаве попереду», – зізналася Олена.

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