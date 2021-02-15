Ліги справедливості: дивитися офіційний трейлер

Джаред Лето і Бен Аффлек у трейлері режисерської версії «Ліги справедливості»
HBO Max опублікував трейлер режисерської версії фільму Зака Снайдера «Ліга справедливості».
Ліги справедливості – дивитися трейлер онлайн:
Як сказано в описі трейлеру, «Ліга справедливості Зака Снайдера» рішуче налаштовані довести, що жертва Супермена (Генрі Кавілл), не була даремною, тому Брюс Уейн (Бен Аффлек) поєднує сили з Діаною Принс (Гал Гадот), плануючи набрати команду металюдей, щоб захистити світ від загрози катастрофічних масштабів. Завдання виявляється складнішим, ніж Брюс уявляв, оскільки кожен з новобранців повинен зіштовхнутися з демонами свого минулого, щоб вийти за межі того, що стримувало їх, дозволивши їм зібратися разом, нарешті, сформувавши безпрецедентну лігу героїв.
Режисер Зак Снайдер вирішив завершити почату ним у 2017 році кінокартину, яку покинув через самогубство своєї 20-річної доньки. І хоча виробництво фільму таки було завершено Джоссоном Відоном, автором «Месників» і серіалу «Світлячок», стрічка провалилася у прокаті. Саме тому Снайдер оголосив, що оригінальна версія фільму буде завершена і випущена під назвою «Ліга справедливості Зака Снайдера».
Прем’єра режисерської версії фільму «Ліга справедливості Зака Снайдера» відбудеться 18 березня 2021 року на платформі HBO Max.
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