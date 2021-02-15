MELOVIN – І кров кипить: слухати онлайн прем’єру пісні

Український співак MÉLOVIN нарешті випустив новий трек «І кров кипить», який завершив творчу паузу.

Слухати прем’єру пісні MELOVIN – І кров кипить онлайн:

Новий сингл артист написав всього за дві ночі, а випустив його вже через два тижні. MÉLOVIN зазначає, що ця піснею «І кров кипить» він відкрив свою душу.

– Кожна людина може швидко засяяти у стосунках, так само і швидко згаснути. Кожна людина може в один момент загубити все. Всі почуття, любов та той запал, який колись був. Карантин розлучив багатьох. Мені було боляче за цим спостерігати, боляче переживати самому. Не всі змогли пройти цю перевірку у стосунках. Не всі. І кров кипить, а на душі все вже давно прохолодно. Тому я перекреслив всі свої плани і сказав собі, що цей трек повинен почути кожен, хто розділить зі мною ці емоції, – поідлився MELOVIN.

Зараз MÉLOVIN переживає новий етап у своїй творчості – зміну образу, а також реалізацію нових цілей. Як розповідає сам артист, вже скоро слухачі зможуть побачити його в новому амплуа.

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