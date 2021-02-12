ALEKSEEV – Сквозь сон: дивитися онлайн прем’єру кліпу

У новому кліпі «Сквозь сон» ALEKSEEV проник в сон до дівчини, щоб зізнатися їй у почуттях

Часом сни пробуджують в нас дуже сильні емоції: любов, віру, радість, страх… Адже кожному знайоме це відчуття, коли прокидаєшся зі сльозами на очах, зі щасливою посмішкою або, навпаки, зі щемливим почуттям туги, немов ніч вкрала світло і радість.

І головне зранку – це розібратися, що кожне сновидіння може означати, та які наші внутрішні переживання з’явилися вночі, знайшовши несподівані форми.

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Новий кліп ALEKSEEV «Сквозь сон» – зворушлива, чуттєва історія про магію ночі, про занурення до світу снів і про можливість доторкнутися до заповітної мрії хоча б на мить. Це історія про почуття, про існування яких ти в реальності боїшся зізнатися навіть самому собі. Історія про найпотаємніше, томний секрет.

Не дивно, що саме романтик ALEKSEEV в своїй новій відеороботі вирішив запросити шанувальників у подорож своїми снами. А точніше, відправитися разом із ним у сни дівчини, щоб зізнатися їй у коханні.

– У кліпі «Сквозь сон» я передав відчуття несміливої закоханості, – розповідає ALEKSEEV. – Момент, коли здається, що кожен необережний крок чи вдих може порушити чарівну ефемерність. Мій герой вирішує прокрастися в сон дівчини, щоб розповісти про свої почуття і, якщо судилося, отримати відгук в реальності. Я знаю, що навіть найнереальніші сни мають властивість збуватися. Тому мрійте, думайте і сни можуть втілитися в життя.

Кожен кадр кліпу пронизаний романтичної естетикою, характерною творчому стилю ALEKSEEV. Сцени, де артист літає в повітрі, намагаючись наблизитися до героїні, виявилися неймовірно складними технічно і фізично, але результат, який ми бачимо в кліпі, точно вартий того.

Зйомки кліпу відбувалися під творчим керівництвом режисерів Дениса Маноха та Максима Шелковникова, а роль Сплячої Красуні зіграла українська фотомодель Анастасія Бондарчук.

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