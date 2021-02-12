Jerry Heil – АРИФМЕТИКА_КОХАННЯ: дивитися онлайн прем’єру кліпу

Напередодні Дня святого Валентина Jerry Heil випустила пісню #АРИФМЕТИКА_КОХАННЯ. Цей сингл — перша ластівка з нового міні- альбому співачки «Особисте». EP здивує всіх неочікуваною відвертістю: таку сторону Jerry Heil ще не знав і не бачив ніхто.

Уважні слухачі та прихильники Jerry Heil раніше могли чути #АРИФМЕТИКУ_КОХАННЯ: співачка виконувала її восени 2019-го року, на дебютному концерті #Я_ЯНА. Сьогодні ця пісня виходить у новому звучанні та натякає, чого чекати на альбомі «Особисте». Його назва повною мірою відображає настрій та загальний концепт. Це сім треків особистої тематики, дуже дорогих серцю Jerry Heil. Деякі з них вона написала ще кілька років тому і чекала слушної миті, щоби ними поділитись.

Самі стосунки — ще та арифметика!

Яна Шемаєва розповідає, що на написання #АРИФМЕТИКИ_КОХАННЯ її надихнула книга, яку вона так і не прочитала. Їй порадили «Математику любові» — в цій книзі йдеться про теорію, згідно якої можна вирахувати, коли в твоєму житті з’явиться «твоя людина», кохання усього життя. Треба всього лише «пережити» певну кількість побачень та партнерів. За словами Яни, вона спочатку заперечувала таку ідею, але врешті-решт роздуми на цю тему привели до цікавих висновків. І надихнули на створення пісні та певної «формули кохання»:

– Самі стосунки — ще та арифметика! Балансувати між «бути собою» і дійсно деколи наперед продумати дії, щоб не наламати дрів. І головне: єдине ціле утворюється з двох повноцінних одиниць! В любові 1+1=1, – переконана Jerry Heil.

Jerry Heil — #АРИФМЕТИКА_КОХАННЯ на всіх цифрових майданчиках.

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