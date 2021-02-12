Тіна Кароль – Скандал: дивитися онлайн прем’єру кліпу

Тіна Кароль стала головною героїнею скандального відео
Тіна Кароль презентувала кліп на пісню «Скандал», який став першим синглом її майбутнього альбому.
Головним змістом пісні «Скандал» Тіна називає звільнення від власних перешкод. Співачка існує в моменті, коли позбавлення від болю минулого дарує свободу майбутньому. Співачка стає жіночною в почуттях і холоднокровною в своїх висновках.
Майстерно володіючи жанром музичного перформансу, Тіна Кароль розповідає історію, знайому кожній дівчині.
Ми знімали кліп на плівку, щоб зберегти достовірність атмосфери
Режисером кліпу виступив Indy Hait.
– Я зняв кліп-перфоманс, у якому панує не сюжет, а особистість співачки та її дар розповіді великої історії в одній пісні. Спектор емоцій і почуттів відрізняє цю роботу від традиційного уявлення про кліп. Пісні Тіни настільки сильно змінюють життя людей та надихають, настільки ж чесної вона є зі своїм глядачем. Ми знімали кліп на плівку, щоб зберегти достовірність атмосфери і максимальну чесність кадру. «Скандал» – це історія з відкритим фіналом, кінцівку якого обирає сам глядач, – каже режисер.
Пісня «Скандал» написана Тіною Кароль в співавторстві з Аркадієм Александровим.
Слухай: #АРИФМЕТИКА_КОХАННЯ: Jerry Heil винайшла формулу справжньої любові у новому синглі
Більшість музичного матеріалу було створено за допомогою синтезаторів і семплів. Сміливе злиття потрійних бітів драм-машини, багатство електронного звуку в сукупності з впізнаваним вокалом співачки.
Вона повинна бути сильною, просто тому, що так треба
Використовуючи ненав’язливий поп-мотив, замішаний з естетикою кінця 80-тих і початок 90-тих, Тіна Кароль звертається до жанру діалогу зі слухачем. Подача вокалу співзвучна з манерою виконання соул співачок «нульових».
У пісні виражена ідея приречених відносин на рівні з надією про світле майбутнє. Вона пропонує рольову модель не про те, як потрібно, а те, як не треба любити.
– Пісня« Скандал» про сильну дівчину, яка хоче бути слабкою, але тільки поряд з єдиним чоловіком. Позбавлена права на взаємну любов вона повинна бути сильною, просто тому що так треба, – ккоментує свою нову роботу Тіна Кароль.