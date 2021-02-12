Тіна Кароль – Скандал: дивитися онлайн прем’єру кліпу

Тіна Кароль презентувала кліп на пісню «Скандал», який став першим синглом її майбутнього альбому.

Головним змістом пісні «Скандал» Тіна називає звільнення від власних перешкод. Співачка існує в моменті, коли позбавлення від болю минулого дарує свободу майбутньому. Співачка стає жіночною в почуттях і холоднокровною в своїх висновках.

Майстерно володіючи жанром музичного перформансу, Тіна Кароль розповідає історію, знайому кожній дівчині.

Ми знімали кліп на плівку, щоб зберегти достовірність атмосфери

Режисером кліпу виступив Indy Hait.

– Я зняв кліп-перфоманс, у якому панує не сюжет, а особистість співачки та її дар розповіді великої історії в одній пісні. Спектор емоцій і почуттів відрізняє цю роботу від традиційного уявлення про кліп. Пісні Тіни настільки сильно змінюють життя людей та надихають, настільки ж чесної вона є зі своїм глядачем. Ми знімали кліп на плівку, щоб зберегти достовірність атмосфери і максимальну чесність кадру. «Скандал» – це історія з відкритим фіналом, кінцівку якого обирає сам глядач, – каже режисер.

Пісня «Скандал» написана Тіною Кароль в співавторстві з Аркадієм Александровим.

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Більшість музичного матеріалу було створено за допомогою синтезаторів і семплів. Сміливе злиття потрійних бітів драм-машини, багатство електронного звуку в сукупності з впізнаваним вокалом співачки.

Вона повинна бути сильною, просто тому, що так треба

Використовуючи ненав’язливий поп-мотив, замішаний з естетикою кінця 80-тих і початок 90-тих, Тіна Кароль звертається до жанру діалогу зі слухачем. Подача вокалу співзвучна з манерою виконання соул співачок «нульових».

У пісні виражена ідея приречених відносин на рівні з надією про світле майбутнє. Вона пропонує рольову модель не про те, як потрібно, а те, як не треба любити.

– Пісня« Скандал» про сильну дівчину, яка хоче бути слабкою, але тільки поряд з єдиним чоловіком. Позбавлена ​​права на взаємну любов вона повинна бути сильною, просто тому що так треба, – ккоментує свою нову роботу Тіна Кароль.