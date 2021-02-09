TamerlanAlena – Свята вода. Дует оголосив про апгрейд музичного стилю

Трек «Свята вода» презентує нове звучання

TamerlanAlena перезапустили свою творчість і оголосили про новий етап розвитку дуету. Першою ластівкою нового стилю став трек про напружені стосунки. Авторство пісні належить самим артистам. Аранжування створив Сергій Ранов, автор аранжування супер-хіта «Плакала» групи KAZKA. А майстрував трек на студії в Каліфорнії міжнародний Gold-Platinum мастеринг-інженер Лукас Піментелу, який працював над саундом фільмів «Джокер», «Той, що вижив», «Король Артур». Давайте послухаємо:

– Щоб дивувати і освіжати почуття нашого слухача, ми шукаємо нове звучання, десь міняємо манеру виконання, експериментуємо з тональностями, – розповіла Олена ексклюзивно Новому каналу. – Саме тому працюємо з новими, цікавими професіоналами в музиці, які наповнюють наш з Тамерланом творчий процес свіжим подихом.

– Ми повністю оновили команду, яка займається саундом. Цього разу вирішили попрацювати з новими хлопцями з іншим музичним баченням, – доповнив Тамерлан.

Вокалісти розповіли, творчістю яких світових зірок надихаються. І чи гоняться за тим, щоб потрапити у тренди.

– Останнім часом я слухаю Аріану Гранде, вона хороша вокалістка. Люблю творчість Крістіни Агілери, Уїтні Х’юстон, Мерайї Кері, зараз до них приєдналися і Аріана. Вона дуже близька мені по духу. І, однозначно, прикладом для мене є Дрейк. Його альбоми завжди підривають драйвом і злітають в чартах. Недаремно він є рекордсменом у всьому світі з продажу своєї музики в цифрі, – продовжила Олена.

– Згоден повністю з тим, що Дрейк – це той артист, який задає в музиці тренди, – підсумував Тамерлан. – На нього орієнтуються абсолютно всі, адже він тримає в напрузі весь світовий шоу-бізнес. Та хочу вам сказати, що тренди – це тимчасові явища, які досить важко наздогнати. Постійно з’являються нові артисти, які створюють щось незвичайне, а решта це починають підхоплювати. Я більше прихильник вічної музики, яку можна буде послухати через п’ять – десять років, і вона завжди буде залишатися крутою і актуальною. Можливо, без колишньої трендовості, але з приємним звучанням.

Ймовірно, що сингл «Свята вода» покладе початок четвертому альбому TamerlanAlena вже в оновленій музичній стилістиці.

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