Новий каналG.spaceШОУМАНІЯЦе успіх! Українка Таню Муіньо зняла кліп для американської реп-зірки Cardi B

Це успіх! Українка Таню Муіньо зняла кліп для американської реп-зірки Cardi B

Українка Таню Муіньо зняла кліп для американської реп-зірки Cardi B

Всесвітньо відома артистка залишилася задоволена їхньою співпрацею

Оце так новина! Українська режисерка Танью Муіньо, яка є автором більшості відеоробіт MONATIK, здивувала колаборацією з американською реп-виконавцею Cardi B. Дівчина зняла для епатажної артистки видовищний кліп на пісню Up, яка увійде в її нову збірку. Cardi B залишилася задоволена співпрацею з українською режисеркою. Вона навіть опублікувала невелике відео в Instagram і подякувала їй за роботу.

 

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Публикация от Cardi B (@iamcardib)

У кліпі епатажна реп-зірка Cardi B втілила образ вдови, яка ховає минулий 2020 рік. Відеоробота наповнена експресивними танцями та зухвалими «витівками» з балетом. Отруйна суміш!

Новий кліп Cardi B на пісню Up уже доступний для перегляду. Вмикай просто зараз!

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