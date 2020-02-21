Дует TamerlanAlena готують для шанувальників сюрприз – 28 лютого виходить їхній третій студійний альбом «X». Ця цифра символізує 10 років творчості і сімейного життя пари. А сьогодні вони презентували перший трек – «Таксі». Як артистам вдалося поєднати роботу 24/7 і при цьому зберегти стосунки? Здається, що неможливо не розсваритися, коли думаєш про конкуренцію, новий матеріал і при цьому будуєш сім’ю.

Ексклюзивно для Нового каналу артисти розповіли, що їх зачепило одне в одному, які риси характеру своєї половинки вони терплять і як боролися з переломними моментами у стосунках. Спеціально для цього інтерв’ю Tamerlan сам сфотографував свою дружину, а фотосесію назвав «Alena очима Tamerlanа».

Яке перше враження на вас справила ваша половинка? Як би вона могла вас відлякати?

Alena: Тамерлан справив враження цілеспрямованого хлопця, який хоче все і відразу. Який сам собі на думці, для якого немає меж і страхів. Саме цим він мене «зачепив», а й відлякав – дівчатами, які заїжджали за ним на крутих тачках (сміється).

Tamerlan: Зізнаюся, що на той момент у мене складалася зовсім інша картинка ідеальної жінки. Олена була повною протилежністю, відлякати мене вже нічого не могло! (Сміється )

В який момент ви зрозуміли, що це ваша людина?

А: Був період, коли думали, що наш проект закриють. Ми розуміли, що доведеться вирулювати самостійно: знаходити фінанси, шукати свою команду, писати матеріал і варіанти просування. Тоді прийшло усвідомлення, що в першу чергу, ми найкращі друзі, а далі зародилося щось більш серйозне.

Т: У складних ситуаціях, які були спочатку, незважаючи на те, що кожен з нас тоді був у інших відносинах, ми виявилися найкращою підтримкою один для одного. До речі, наші стосунки зародилися 14 лютого, в День Святого Валентина.

Кажуть, що період «притирання» найскладніший. Як він проходив у вашій парі?

А: Це було складно, тому що ми обидва лідери з протилежними поглядами на життя. Я мрійлива, але в той же час, не люблю ходити навколо, а Тамерлан – реаліст, який планує все по ходу справи. Був час, коли ми розлучалися як пара, але не як проект.

Т: Так, дійсно це так. Момент «притирання» потрібно пережити з розумінням. Цього не минути в будь-яких відносинах, навіть дружніх.

Чого вам не вистачає, якщо якийсь час ви не бачитеся?

А: На жаль чи на щастя, ми проводимо багато часу нерозлучно. Адже ми навіть працюємо разом!

Т: Буває, коли Альона їде в Черкаси до батьків на три-чотири дні, ми можемо спеціально НЕ зідзвонюватися, щоб скучити ще більше одне за одним. Але, зустрічі у нас завжди найтепліші, а розставання – не більш, ніж кілька днів.

Як можна підняти настрій вашій половинці?

А: І для чоловіка, і для жінки важливі підтримка і похвала, так що не скупіться на це. А ще, важливо додавати романтику в життя. Адже ми всі дуже вразливі, а комплімент – це приємність в ту ж секунду.

Т: Мені на допомогу завжди приходять гумор і нові перемоги. В першу чергу, над собою. Що приносить радість і коханій людині.

З якими рисами характеру своєї половинки ви миритеся?

А: Буває, що для нього мої справи другорядні. Тому, якщо я поспішаю на зустріч, то це не означає, що на неї разом зі мною поспішає Тамерлан, адже за його баченням можна дозволити собі спізнюватися. Це страшенно дратує! (Сміється)

Т: Ми всі різні і неідеальні. У якихось ситуаціях, напевно, неуважність. Хоча, вона сприймається вже як даність, це допомагає легше перетравити ситуацію, а увагу звертати тільки на позитивне.

Чи були у вас переломні періоди і як ви їх подолали?

А: Я згадувала вже раніше, що переломний момент настав, коли ми ледь не втратили проект. А допомогло нам пережити це – віра в один-одного і ще більш глибоке занурення у творчість.

Т: Було складно на етапі, коли ми зустрічалися. Але, думаю, через це багато хто проходить. І молодці, що не опускають руки. Після цього настає крутий період взаєморозуміння і гармонії.

Video: TamerlanAlena: «Ми можемо спеціально не зідзвонюватися». Ексклюзивное интервью Дует TamerlanAlena напередодні виходу нового альбому розповіли, як зберегти сім'ю, якщо працюєш разом



Що б ви порадили тим парам, які не можуть побудувати міцні стосунки?

А: Не можу порадити щось конкретне. Я тільки знаю, якщо люди хочуть будувати стосунки, то вони це роблять. Долаючи всі труднощі, рухаються далі! А якщо таке бажання відсутнє, то, може, варто поставити крапку?

Т: Я скажу категорично: якщо це доля, то у вас все складеться, якщо немає, то не витрачайте час.

Tamerlan і Alena виховують сина Тимура і продовжують розвивати свій бренд. Золоту середину в балансі робота-життя вони вже знайшли.

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