Гурт Go_A назвав пісню для Євробачення-2021

Журі визначилося з треком, який представлятиме Україну на пісенному конкурсі

Український гурт Go_A, який цього року виступить на «Євробаченні» від України, офіційно представив конкурсну пісню. Нею стала новинка музикантів під назвою «Шум». Про це повідомив сам гурт у своїх соціальних мережах.

– Коли ми вибирали три пісні на розгляд журі, то подумали, що не можемо не включити в список «Шум», адже багато хто з вас просили відправити її на Євробачення, і ми подумали, що це буде своєрідний прояв уваги до людей, яким ця пісня припала до душі, – відзначили учасники.

Кращу композицію з усіх представлених групою Go_A вибирали Джамала, соліст групи The Maneken Євген Філатов, продюсер Руслан Квінта та члени правління Суспільного мовлення – Ярослав Лодигін і Дмитро Хоркін. За словами Go_A, на початку березня вони представлять оновлений варіант пісні та відеокліп до нього.

Нагадаємо, що гурт Go_A переміг в Національному відборі на «Євробчаення-2020» піснею «Соловей». Але через пандемію коронавірусу пісенний конкурс перенесли на наступний рік. Організатори дозволили не змінювати свого представника на «Євробачення-2021», але вимогою було представити нову пісню.

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