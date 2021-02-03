«Золотий глобус 2021»: повний список номінантів
28 лютого у США відбудеться церемонія премії «Золотий глобус 2021». Цього року вручення нагород проходитиме одночасно в Лос-Анджелесі і Нью-Йорку, а номінанти будуть брати участь в церемонії з різних куточків світу.
Таке рішення прийняли організатори «Золотого глобусу» через пандемію коронавірусу та карантин. Ведуча заходу Тіна Фей буде вести пряму трансляцію, яка буде йти на NBC, з Rainbow Room в Нью-Йорку, а її напарниця Емі Барнс – з Beverly Hilton.
Список номінантів на «Золотий глобус 2021»:
Кращий фільм – драма:
• «Дівчина, що подає надії»
• «Земля кочівників»
• «Манк»
• «Батько»
• «Суд над чиказької сімкою»
Кращий фільм – мюзикл / комедія:
• «Борат 2»
• «Випускний»
• «Гамільтон»
• «Зависнути в Палм-Спрінгс»
• «Мьюзік»
Кращий режисер:
• Реджина Кінг – «Одна ніч в Майамі»
• Аарон Соркін – «Суд над чиказької сімкою»
• Емеральд Феннелл – «Дівчина, що подає надії»
• Девід Фінчер – «Манк»
• Хлої Чжао – «Земля кочівників»
Краща актриса – драма:
• Віола Девіс – «Ма Рейні: Мати блюзу»
• Андра Дей – «Сполучені Штати проти Біллі Холідей»
• Ванесса Кірбі – «Фрагменти жінки»
• Френсіс Макдорманд – «Земля кочівників»
• Кері Малліган – «Дівчина, що подає надії»
Кращий актор – драма:
• Різ Ахмед – «Звук металу»
• Чедвік Боузмен – «Ма Рейні: Мати блюзу»
• Гері Олдман – «Манк»
• Тахар Рахім – «Маврітанец»
• Ентоні Хопкінс – «Батько»
Краща актриса – мюзикл / комедія:
• Марія Бакалова – «Борат 2»
• Розамунд Пайк – «Аферистка»
• Мішель Пфайффер – «Піти, не попрощавшись»
• Аня Тейлор-Джой – «Емма.»
• Кейт Хадсон – «Мьюзік»
Кращий актор – мюзикл / комедія:
• Саша Барон Коен – «Борат 2»
• Джеймс Корден – «Випускний»
• Лін-Мануель Міранда – «Гамільтон»
• Дев Патель – «Історія Девіда Копперфілда»
• Енді Семберг – «Зависнути в Палм-Спрінгс»
Краща актриса другого плану:
• Хелена Зенгель – «Новини з усіх кінців світу»
• Гленн Клоуз – «Елегія хіллбіллі»
• Олівія Колман – «Батько»
• Аманда Сейфрід – «Манк»
• Джоді Фостер – «Маврітанец»
Кращий актор другого плану:
• Саша Барон Коен – «Суд над чиказької сімкою»
• Деніел Калуя – «Іуда і чорний месія»
• Джаред Лето – «Диявол в деталях»
• Білл Мюррей – «Остання крапля»
• Леслі Одом-молодший – «Одна ніч в Майамі»
Кращий сценарій:
• Аарон Соркін – «Суд над чиказької сімкою»
• Емеральд Феннелл – «Дівчина, що подає надії»
• Джек Фінчер – «Манк»
• Крістофер Хемптон, Флоріан Зеллер – «Батько»
• Хлої Чжао – «Земля кочівників»
Кращий фільм на іноземній мові:
• «Все життя попереду» – Італія
• «Ще по одній» – Данія
• «йорона» – Гватемала
• «Мінар» – Південна Корея
• «Ти і я» – Франція
Кращий анімаційний фільм:
• «Вперед»
• «Душа»
• «Легенда про вовків»
• «Подорож на Місяць»
• «Сімейка Крудсів: Новосілля»
Кращий саундтрек:
• Олександр Деспла – «Опівнічні небо»
• Людвіг Йоранссон – «Аргумент»
• Джеймс Ньютон Ховард – «Новини з усіх кінців світу»
• Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст – «Душа»
• Трент Резнор, Аттікус Росс – «Манк»
Краща пісня:
• “Fight Fir You” – “Юда і чорний месія»
• “Hear My Voice” – “Суд над чиказької сімкою»
• “Io Sí (Seen)” – «Все життя попереду»
• “Speak Now” – “Одна ніч в Майамі»
• “Tigress & Tweed” – “Сполучені Штати проти Біллі Холідей»
Кращий телесеріал – драма:
• «Корона»
• «Озарк»
• «Мандалорец»
• «Ретчед»
• «Країна Лавкрафта»
Краща актриса в телесеріалі – драма:
• Олівія Колман – «Корона»
• Джоді Комер – «Вбиваючи Єву»
• Емма Коррін – «Корона»
• Лора Лінні – «Озарк»
• Сара Полсон – «Ретчед»
Кращий актор в телесеріалі – драма:
• Джейсон Бейтман – «Озарк»
• Джош О’Коннор – «Корона»
• Боб Оденкірк – «Краще телефонуйте Солу»
• Алл Пачіно – «Мисливці»
• Меттью Рис – «Перрі Мейсон»
Кращий телесеріал – комедія / мюзикл:
• «Бортпровідниця»
• «Велика»
• «Тед Лассо»
• «Шіттс Крик»
• «Емілі в Парижі»
Кращий актор в телесеріалі – комедія:
• Юджин Леві – «Шіттс Крик»
• Джейсон Судейкіс – «Тед Лассо»
• Ніколас Холт – «Велика»
• Дон Чідл – «Чорний понеділок»
• Рамі Юссеф – «Рамі»
Краща актриса в телесеріалі – комедія:
• Лілі Коллінз – «Емілі в Парижі»
• Кейлі Куоко – «Бортпровідниця»
• Джейн Леві – «Незвичайний плейлист Зої»
• Кетрін О’Хара – «Шіттс Крик»
• Ель Фаннінг – «Велика»
Кращий міні-серіал, антологія або телефільм:
• «Голос змін»
• «Неортодоксальна»
• «Нормальні люди»
• «Відіграти назад»
• «Хід королеви»
Краща актриса – міні-серіал / антологія / телефільм:
• Кейт Бланшетт – «Місіс Америка»
• Ніколь Кідман – «Відіграти назад»
• Аня Тейлор-Джой – «Хід королеви»
• Шира Хаас – «Неортодоксальна»
• Дейзі Едгар-Джонс – «Нормальні люди»
Фото: Getty Images
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