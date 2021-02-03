«Золотий глобус 2021»: повний список номінантів

28 лютого у США відбудеться церемонія премії «Золотий глобус 2021». Цього року вручення нагород проходитиме одночасно в Лос-Анджелесі і Нью-Йорку, а номінанти будуть брати участь в церемонії з різних куточків світу.

Таке рішення прийняли організатори «Золотого глобусу» через пандемію коронавірусу та карантин. Ведуча заходу Тіна Фей буде вести пряму трансляцію, яка буде йти на NBC, з Rainbow Room в Нью-Йорку, а її напарниця Емі Барнс – з Beverly Hilton.

Список номінантів на «Золотий глобус 2021»:

Кращий фільм – драма:

• «Дівчина, що подає надії»

• «Земля кочівників»

• «Манк»

• «Батько»

• «Суд над чиказької сімкою»

Кращий фільм – мюзикл / комедія:

• «Борат 2»

• «Випускний»

• «Гамільтон»

• «Зависнути в Палм-Спрінгс»

• «Мьюзік»

Кращий режисер:

• Реджина Кінг – «Одна ніч в Майамі»

• Аарон Соркін – «Суд над чиказької сімкою»

• Емеральд Феннелл – «Дівчина, що подає надії»

• Девід Фінчер – «Манк»

• Хлої Чжао – «Земля кочівників»

Краща актриса – драма:

• Віола Девіс – «Ма Рейні: Мати блюзу»

• Андра Дей – «Сполучені Штати проти Біллі Холідей»

• Ванесса Кірбі – «Фрагменти жінки»

• Френсіс Макдорманд – «Земля кочівників»

• Кері Малліган – «Дівчина, що подає надії»

Кращий актор – драма:

• Різ Ахмед – «Звук металу»

• Чедвік Боузмен – «Ма Рейні: Мати блюзу»

• Гері Олдман – «Манк»

• Тахар Рахім – «Маврітанец»

• Ентоні Хопкінс – «Батько»

Краща актриса – мюзикл / комедія:

• Марія Бакалова – «Борат 2»

• Розамунд Пайк – «Аферистка»

• Мішель Пфайффер – «Піти, не попрощавшись»

• Аня Тейлор-Джой – «Емма.»

• Кейт Хадсон – «Мьюзік»

Кращий актор – мюзикл / комедія:

• Саша Барон Коен – «Борат 2»

• Джеймс Корден – «Випускний»

• Лін-Мануель Міранда – «Гамільтон»

• Дев Патель – «Історія Девіда Копперфілда»

• Енді Семберг – «Зависнути в Палм-Спрінгс»

Краща актриса другого плану:

• Хелена Зенгель – «Новини з усіх кінців світу»

• Гленн Клоуз – «Елегія хіллбіллі»

• Олівія Колман – «Батько»

• Аманда Сейфрід – «Манк»

• Джоді Фостер – «Маврітанец»

Кращий актор другого плану:

• Саша Барон Коен – «Суд над чиказької сімкою»

• Деніел Калуя – «Іуда і чорний месія»

• Джаред Лето – «Диявол в деталях»

• Білл Мюррей – «Остання крапля»

• Леслі Одом-молодший – «Одна ніч в Майамі»

Кращий сценарій:

• Аарон Соркін – «Суд над чиказької сімкою»

• Емеральд Феннелл – «Дівчина, що подає надії»

• Джек Фінчер – «Манк»

• Крістофер Хемптон, Флоріан Зеллер – «Батько»

• Хлої Чжао – «Земля кочівників»

Кращий фільм на іноземній мові:

• «Все життя попереду» – Італія

• «Ще по одній» – Данія

• «йорона» – Гватемала

• «Мінар» – Південна Корея

• «Ти і я» – Франція

Кращий анімаційний фільм:

• «Вперед»

• «Душа»

• «Легенда про вовків»

• «Подорож на Місяць»

• «Сімейка Крудсів: Новосілля»

Кращий саундтрек:

• Олександр Деспла – «Опівнічні небо»

• Людвіг Йоранссон – «Аргумент»

• Джеймс Ньютон Ховард – «Новини з усіх кінців світу»

• Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст – «Душа»

• Трент Резнор, Аттікус Росс – «Манк»

Краща пісня:

• “Fight Fir You” – “Юда і чорний месія»

• “Hear My Voice” – “Суд над чиказької сімкою»

• “Io Sí (Seen)” – «Все життя попереду»

• “Speak Now” – “Одна ніч в Майамі»

• “Tigress & Tweed” – “Сполучені Штати проти Біллі Холідей»

Кращий телесеріал – драма:

• «Корона»

• «Озарк»

• «Мандалорец»

• «Ретчед»

• «Країна Лавкрафта»

Краща актриса в телесеріалі – драма:

• Олівія Колман – «Корона»

• Джоді Комер – «Вбиваючи Єву»

• Емма Коррін – «Корона»

• Лора Лінні – «Озарк»

• Сара Полсон – «Ретчед»

Кращий актор в телесеріалі – драма:

• Джейсон Бейтман – «Озарк»

• Джош О’Коннор – «Корона»

• Боб Оденкірк – «Краще телефонуйте Солу»

• Алл Пачіно – «Мисливці»

• Меттью Рис – «Перрі Мейсон»

Кращий телесеріал – комедія / мюзикл:

• «Бортпровідниця»

• «Велика»

• «Тед Лассо»

• «Шіттс Крик»

• «Емілі в Парижі»

Кращий актор в телесеріалі – комедія:

• Юджин Леві – «Шіттс Крик»

• Джейсон Судейкіс – «Тед Лассо»

• Ніколас Холт – «Велика»

• Дон Чідл – «Чорний понеділок»

• Рамі Юссеф – «Рамі»

Краща актриса в телесеріалі – комедія:

• Лілі Коллінз – «Емілі в Парижі»

• Кейлі Куоко – «Бортпровідниця»

• Джейн Леві – «Незвичайний плейлист Зої»

• Кетрін О’Хара – «Шіттс Крик»

• Ель Фаннінг – «Велика»

Кращий міні-серіал, антологія або телефільм:

• «Голос змін»

• «Неортодоксальна»

• «Нормальні люди»

• «Відіграти назад»

• «Хід королеви»

Краща актриса – міні-серіал / антологія / телефільм:

• Кейт Бланшетт – «Місіс Америка»

• Ніколь Кідман – «Відіграти назад»

• Аня Тейлор-Джой – «Хід королеви»

• Шира Хаас – «Неортодоксальна»

• Дейзі Едгар-Джонс – «Нормальні люди»

Фото: Getty Images

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