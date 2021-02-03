Новий каналG.spaceШОУМАНІЯПомолодшала: Демі Мур поділилася першим фото після пластики

Помолодшала: Демі Мур поділилася першим фото після пластики

Демі Мур поділилася першим фото після пластики

Селебріті продовжує вражати фанатів змінами у зовнішності

Нещодавно у мережі з’явилися чутки про те, що голлівудська акторка Демі Мур зробила пластичну операцію на обличчі. А все тому, що на показі Fendi її обличчя було майже неможливо впізнати.

І ось вперше після підозр та звинувачень у пластиці Демі Мур опублікувала фото у своєму Instagram, де показала своє обличчя. На фото зі своїми друзями знаменитість виглядала майже так само, як і до пластики. Тепер фанати зірки сперечаються, чи це архівний знімок чи молодша Демі Мур на подіумі була всього лиш заслугою візажистів.

Демі Мур поділилася першим фото після пластики

Фото: Getty Images

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