Новий каналG.spaceШОУМАНІЯБез пластичних операцій: Оля Цибульська показала, як легко збільшити груди

Без пластичних операцій: Оля Цибульська показала, як легко збільшити груди

Оля Цибульська показала, як легко збільшити груди

Артистка поділилася «рецептом» пишного декольте

Українська співачка дуже любить епатувати публіку, а тому не втомлюється дивувати свої шанувальників та підписників в Instagram. Нещодавно виконавиця поділилася з підписотою крутим лайфхаком по збільшенню грудей у домашніх умовах. Оля запевнила, що сама постійно користується ним, щоб не витрачатися на пластичну операцію.

У відеоінструкції Цибульська продемонструвала як збільшити груди за допомогою підручних засобів. Вона взяла дві серветки та підклала собі під груди у корсеті.

– Коли немає грошей на Едгара Камінського, – пожартувала у відео Оля Цибульська.

Ось так за кілька секунд можна з двієчки зробити впевнену трієчку!

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