10 цікавих фактів про зйомки серіалу «Надприродне»

Хто ще не знає, з понеділка по п’ятницю на Новому каналі о 8:30 йде культовий серіал «Надприродне», і це відмінна можливість для фанів знову переглянути всі 15 сезонів улюбленого проекту, а тим, хто ще не знайомий з історією братів Вінчестерів, нарешті зробити це! А щоб ще більше підігріти інтерес до перегляду, ми зібрали 10 фактів про зйомки «Надприродного».

1) Спочатку творці серіалу планували знімати лише три сезони, але через його шалену популярність кілька разів продовжували проект! Найуважніші глядачі навіть зможуть помітити, які сезони, за планом, мали стати «останніми».

2) Коли серіал був лише на стадії розробки, весь сюжет мав розгортатися не навколо братів-мисливців за нечистю, а навколо двох журналістів, збирачів міських легенд. Але коли за справу взявся режисер і сценарист Ерік Крипке, брати Вінчестери отримали саме ті образи, в яких ми звикли їх бачити.

3) У третьому сезоні «Надприродного» лише 16 серій, тоді як у всіх інших – по 22. Так вийшло через страйк, який влаштували сценаристи. Вони вимагали підвищення зарплат і відмовилися продовжувати роботу.

4) Усі сайти, якими користувалися братися протягом 15 сезонів, були створені спеціально для зйомок. Зараз, якщо постаратися, їх можна знайти в інтернеті, але посилання переведуть вас на головну сторінку кіностудії.

5) В одній із серій був показав справжній телефонний номер Діна Вінчестера. На нього можна було навіть подзвонити й почути записаний на автовідповідач голос актора Дженсена Еклза, який виконав роль старшого брата.

6) Дженсена Еклза після прослуховування затвердили на роль… Сема Вінчестера. Але після того, як на проби прийшов Джаред Падалекі, було вирішено віддати йому роль молодшого Вінчестера, а Джейсену дісталася роль Діна. Складно уявити зараз, що він міг зіграти Сема, правда?

7) 18 серія п’ятого сезону «Надприродне» стала 100-ю, ювілейною, і сценаристи залишили в ній відсилання до цієї події. Коли Сем приходить у мотель до Діна, видно, що номер кімнати, в якій зупинився мисливець – 100.

8) У п’ятій серії п’ятого сезону «Грішні кумири» Дін зустрічається з Періс Хілтон і зізнається актрисі, що не додивився фільм «Дім воскових фігур». У цей момент можна помітити здивоване обличчя Сема, адже актор Джаред Падалекі, який виконав його роль, знімався в «Домі воскових фігур» разом із Періс. Таке от відсилання!

9) Обережно, спойлер! Сценаристи «Надприродного» хотіли одружити Сема Вінчестера з демоницею Рубі. Але несподівано Джаред Падалекі і Женев’єв Кортез, які виконали ролі цих героїв, в реальності оголосили про свої заручини! Тому автори серіалу вирішили змінити хід подій, інакше, на їхню думку, все виглядало б дуже награно! До речі, Весілля Джаред і Женев’єв зіграли у 2010 році, і зараз пара виховує двох синів.

10) Вам напевно було цікаво, звідки сценаристи брали тексти для заклинань! Так от, наприклад, у якості закляття з вигнання на латині в багатьох серіях Вінчестери читають текст першого розділу «Записок про галльську війну» Юлія Цезаря: Gallia est omnis divisa in partes tres…

Нагадаємо, що 2020 році вийшов останній, 15 сезон «Надприродного», і історія братів Вінчестерів офіційно закінчена. Тож вмикаємо вранці о 8:30 Новий канал і дивимося всі 328 серій культового проекту. Це шанс провести 14 104 хвилини в компанії невгамовних і шалено харизматичних Діна та Сема, не проґавте його!

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