Джаред Падалекі хотів закінчити акторську кар’єру після Надприродного

Але новий проект «Вокер» переконав селебріті залишитися

Зірка культового серіалу «Надприродне» Джаред Падалекі зізнався, що подумував зав’язати з акторством після фіналу 15-річного проекту. Але ребут «Крутого Вокера» від The CW переконав актора залишитися.

– Я часто говорив, що хочу піти на спокій, особливо по частині акторства. Мовляв, втомився від чужого уваги, втомився щодня вставати по будильнику, – пояснював свої причини Джаред Падалекі.

Відмовитися від пропозиції зіграти на екрані сучасну версію героя Чака Норріса Падалекі не зміг. До того ж, актору пощастило, що зйомки проходять в рідному Техасі, і в Джареда є можливість весь вільний час проводити з сім’єю, а з дружиною ще й працювати в одному проекті.

А поки Джаред Падалекі готується до ролі рейнджера, його улюбленим для всіх образом Сема Вінчестера з серіалу «Надприродне» по будням о 8:30 на Новому каналі.

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