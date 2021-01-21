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Шок: Джаред Падалекі хотів закінчити акторську кар’єру після «Надприродного»

Джаред Падалекі хотів закінчити акторську кар’єру після Надприродного

Але новий проект «Вокер» переконав селебріті залишитися

Зірка культового серіалу «Надприродне» Джаред Падалекі зізнався, що подумував зав’язати з акторством після фіналу 15-річного проекту. Але ребут «Крутого Вокера» від The CW переконав актора залишитися.

– Я часто говорив, що хочу піти на спокій, особливо по частині акторства. Мовляв, втомився від чужого уваги, втомився щодня вставати по будильнику, – пояснював свої причини Джаред Падалекі.

Відмовитися від пропозиції зіграти на екрані сучасну версію героя Чака Норріса Падалекі не зміг. До того ж, актору пощастило, що зйомки проходять в рідному Техасі, і в Джареда є можливість весь вільний час проводити з сім’єю, а з дружиною ще й працювати в одному проекті.

А поки Джаред Падалекі готується до ролі рейнджера, його улюбленим для всіх образом Сема Вінчестера з серіалу «Надприродне» по будням о 8:30 на Новому каналі.

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