Кейт Вінслет розповіла про булінг після Титаніку

Преса накинулася на селебріті після зйомок у фільмі

Голлівудська акторка Кейт Вінслет зізналася, що зіштовхнулася з булінгом після своєї ролі у фільмі «Титанік». Як з’ясувалося у подкасті актора і стендапера Марка Мерона під назвою WTF, завдяки легендарній стрічці Вінслет здобула не лише славу, а й емоційні проблеми.

«Після виходу на екрани «Титаніка» я перейшла в режим жорсткої самозахисту. Це тривало день за днем ​​цілу добу. Я ніби постійно перебувала під лупою. Мене багато критикували, а британська преса була до мене зовсім добра», – розповіла акторка.

Кейт Вінслет почувалася настільки вразливою, що готова була навіть відмовитися від популярності, аби лише віднайти спокій.

«Якщо чесно, то я відчувала себе зацькованою. Пам’ятаю, як думала: «Все це просто жахливо. Сподіваюся, колись це відбудеться». Незабаром все і правда встало на свої місця, однак цей досвід змусив мене зрозуміти, що якщо так і виглядають популярність і затребуваність, то я безумовно до них не готова. У той час я ще удосконалювала свої навички гри і відчувала, що не хочу великих голлівудських проектів. Я не хотіла помилитися і потерпіти невдачу, мені хотілося надовго затриматися в цій грі. Я зосередилася на тонкощах акторської майстерності, щоб краще зрозуміти своє ремесло, і зберігала якусь приватність і гідність. Просто намагалася жити своїм життям», – зізналася Вінслет.

Фото: Getty Images

Читай також:

З треком Біллі Айліш: опубліковано трейлер другого спешлу серіалу «Ейфорія»

Мімімі дня: Нікіта Добринін та Даша Квіткова вперше стануть батьками (ФОТО)