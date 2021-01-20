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З треком Біллі Айліш: опубліковано трейлер другого спешлу серіалу «Ейфорія»

Ейфорія: дивитися офіційний трейлер

Телеканал HBO представив трейлер другого спеціального епізоду  серіалу «Ейфорія». Цього разу він присвячений історії  Джулс.

Ейфорія – дивитися трейлер онлайн:

Ця частина називатиметься F*ck Anyone Who’s Not A Sea Blob і розповість про те, як провела різдвяні свята друга головна героїня серіалу Джулс та про її роздуми про прожитий рік.

«Ру була першою дівчиною, яка не просто дивилася на мене, вона дійсно бачила мене», – говорить Джулс.

Автором сценарію стала сама виконавиця ролі Джулс Хантер Шефер разом з творцем серіалу Семом Левінсоном.

Спеціально для нового епізоду американська співачка Біллі Айліш в колоборації з Розалією написала новий трек під назвою «Lo Vas A Olvidar». Його прем’єра відбудеться вже в четвер, 21 січня.

Прем’єра другого спешлу серіалу «Ейфорія» відбудеться на стрімінговому сервісі HBO Max 22 січня, а 24 січня його покажуть на HBO.

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