Ейфорія: дивитися офіційний трейлер

Телеканал HBO представив трейлер другого спеціального епізоду серіалу «Ейфорія». Цього разу він присвячений історії Джулс.

Ейфорія – дивитися трейлер онлайн:

part two: jules

stream it early friday at 9pm et/6pm pt on @hbomax pic.twitter.com/JuajvKXyFA — Hunter Schafer (@hunters) January 19, 2021

Ця частина називатиметься F*ck Anyone Who’s Not A Sea Blob і розповість про те, як провела різдвяні свята друга головна героїня серіалу Джулс та про її роздуми про прожитий рік.

«Ру була першою дівчиною, яка не просто дивилася на мене, вона дійсно бачила мене», – говорить Джулс.

Автором сценарію стала сама виконавиця ролі Джулс Хантер Шефер разом з творцем серіалу Семом Левінсоном.

Спеціально для нового епізоду американська співачка Біллі Айліш в колоборації з Розалією написала новий трек під назвою «Lo Vas A Olvidar». Його прем’єра відбудеться вже в четвер, 21 січня.

Прем’єра другого спешлу серіалу «Ейфорія» відбудеться на стрімінговому сервісі HBO Max 22 січня, а 24 січня його покажуть на HBO.

Читай також:

Мімімі дня: Нікіта Добринін та Даша Квіткова вперше стануть батьками (ФОТО)

Тепер офіційно: Джастін Тімберлейк підтвердив, що вдруге став батьком