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Мімімі дня: Нікіта Добринін та Даша Квіткова вперше стануть батьками (ФОТО)
Пара очікує на поповнення в родині
Бейбі-бум продовжується і в українському шоу-бізнесі. Зіркова пара шоу «Холостяк 9» Нікіта Добринін та Даша Квіткова вперше стануть батьками. Про це повідомили самі закохані у своїх Instagram.
Нікіта та Даша опублікували одне й те ж фото на пляжі на Мальдівах. На ньому аодружжя позує у купальнику та плавках. Добринін опустився на одне коліно та цілує округлий животик Квіткової.
«Четыре с половиной месяца назад умножили нашу любовь», – поділилася радісною новиною Даша Квіткова.
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