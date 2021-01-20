Новий каналG.spaceШОУМАНІЯМімімі дня: Нікіта Добринін та Даша Квіткова вперше стануть батьками (ФОТО)

Мімімі дня: Нікіта Добринін та Даша Квіткова вперше стануть батьками (ФОТО)

Нікіта Добринін та Даша Квіткова вперше стануть батьками (ФОТО)

Пара очікує на поповнення в родині

Бейбі-бум продовжується і в українському шоу-бізнесі. Зіркова пара шоу «Холостяк 9» Нікіта Добринін та Даша Квіткова вперше стануть батьками. Про це повідомили самі закохані у своїх Instagram.

Нікіта та Даша опублікували одне й те ж фото на пляжі на Мальдівах. На ньому аодружжя позує у купальнику та плавках. Добринін опустився на одне коліно та цілує округлий животик Квіткової.

«Четыре с половиной месяца назад умножили нашу любовь», – поділилася радісною новиною Даша Квіткова.

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