Їх буде п’ятеро: у серіалі «Секс у великому місті» з’являться дві нові героїні
Вони замінять Саманту Джонс
Творці культового серіалу «Сексу у великому місті» знайшли заміну сексуальній Саманті Джонс. Сценаристи планують ввести двох нових героїнь. Про це пише видання Daily Mail.
«Це просто смішно, що життя в такому багатонаціональному місті, як Нью-Йорк, зображувалася виключно очима білих жінок. Саманта не повернеться, але ми представимо два нових персонажа – сильних і зухвалих «кольорових» жінок, які допоможуть зробити шоу актуальним для нового покоління і більш точно відобразити світ, в якому ми живемо», – повідомили інсайдери.
Як з’ясувалося у продовженні під назвою «And Just Like That …» до Керрі, Шарлоти та Міранди приєднаються «сильна, впливова афроамериканка» і дівчина азійського походження. Продюсери прагнуть зробити шоу «таким же расово різноманітним і яскравим, як сам Нью-Йорк».
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