У серіалі Секс у великому місті з’являться дві нові героїні

Вони замінять Саманту Джонс

Творці культового серіалу «Сексу у великому місті» знайшли заміну сексуальній Саманті Джонс. Сценаристи планують ввести двох нових героїнь. Про це пише видання Daily Mail.

«Це просто смішно, що життя в такому багатонаціональному місті, як Нью-Йорк, зображувалася виключно очима білих жінок. Саманта не повернеться, але ми представимо два нових персонажа – сильних і зухвалих «кольорових» жінок, які допоможуть зробити шоу актуальним для нового покоління і більш точно відобразити світ, в якому ми живемо», – повідомили інсайдери.

Як з’ясувалося у продовженні під назвою «And Just Like That …» до Керрі, Шарлоти та Міранди приєднаються «сильна, впливова афроамериканка» і дівчина азійського походження. Продюсери прагнуть зробити шоу «таким же расово різноманітним і яскравим, як сам Нью-Йорк».

Читай також:

«Найбільше нещастя — жити минулим»: Макс Барських знявся у стильній фотосесії і дав відверте інтерв’ю

Хто став новою найбагатшою людиною у світі?