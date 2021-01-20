Новий каналG.spaceШОУМАНІЯТепер офіційно: Джастін Тімберлейк підтвердив, що вдруге став батьком

Тепер офіційно: Джастін Тімберлейк підтвердив, що вдруге став батьком

Джастін Тімберлейк підтвердив, що вдруге став батьком

Зірка розсекретив ім’я свого малюка

Ще влітку минулого року стало у західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що актор та співак Джастін Тімберлейк та його дружина Джессіка Біл вдруге стали батьками. Тепер же можна офіційно сказати, що бейбі-бум серед селебрітіс продовжується. Адже чутки підтвердив сам молодий татусь.

Під час онлайн-зустрічі на шоу Елен Дедженерес Джастін Тімберлейк офіційно прокоментував поповнення у родині.

«Його звуть Фінеас. Він приголомшливий і неймовірно милий. І нікому не дає спати. Але ми в захваті від нього. Ми дуже щасливі і вдячні», – зізнався Джастін.

Нагадаємо, що Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл також разом виховують п’ятирічного сина Сайласа.

Фото: Getty Images

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