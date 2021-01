Джастін Тімберлейк підтвердив, що вдруге став батьком

Зірка розсекретив ім’я свого малюка

Ще влітку минулого року стало у західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що актор та співак Джастін Тімберлейк та його дружина Джессіка Біл вдруге стали батьками. Тепер же можна офіційно сказати, що бейбі-бум серед селебрітіс продовжується. Адже чутки підтвердив сам молодий татусь.

Під час онлайн-зустрічі на шоу Елен Дедженерес Джастін Тімберлейк офіційно прокоментував поповнення у родині.

«Його звуть Фінеас. Він приголомшливий і неймовірно милий. І нікому не дає спати. Але ми в захваті від нього. Ми дуже щасливі і вдячні», – зізнався Джастін.

.@JTimberlake told me the name of his new baby! Don’t miss the full interview on my show tomorrow. pic.twitter.com/grBQ9sls0S

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 18, 2021