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15 січня
Міла Йовович показала красуню-доньку у спільному фотосеті для Vogue
Зірка продемонструвала неймовірну схожість з кровиночкою
Голлівудська акторка Міла Йовович знялася у цікавій фотосесії для одного з зимових номерів популярного глянцю Vogue Arabia. На знімках селебріті з’явилася разом з 13-річною донькою Евер Габо Андерсон.
Варто відзначити, що зіркова мама та донька неймовірно схожі. Для дівчинки це була дебютна фотосесія для відомого глянцю. Мілла для фотоісторії приміряла красиві та ефектні образи від Maison Margiela і JW Anderson. Фотографом виступив Грейг Свейлс.
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