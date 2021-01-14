Як розлучаються Мері-Кейт Олсен та Олів’є Саркозі

Карантин вніс корективи формат розгляду справи по завершенню шлюбу знаменитостей

Через пандемію коронавірусу та карантин багато звичних аспектів життя перейшли у формат онлайну. Те ж саме трапилося і з одним з найобговорюваніших розлучень минулого року. Йдеться про Мері-Кейт Олсен та її чоловіка Олів’є Саркозі, 51-річного брата експрезидента Франції.

Тепер розгляд справи проходить у форматі ZOOM-конференції. Окрім дизайнерки та її майбутнього колишнього, в онлайн-засіданні взяли участь адвокати сторін і представники суду. Подружжя вирішило не чекати на закінчення пандемії й знайшло альтернативу для прискорення процесу. Схоже, що знаменита пара якомога швидше прагне отримати статус ексів.

Фото: Getty Images

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