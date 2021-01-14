Новий каналG.spaceШОУМАНІЯВогняна пристрасть: Ріанна показала спокусливі фото у прозорій білизні

Вогняна пристрасть: Ріанна показала спокусливі фото у прозорій білизні

Ріанна показала спокусливі фото у прозорій білизні

Зірка потрясла фанатів приголомшливими формами

Американська співачка Ріанна представила колекцію свого бренду білизни до Дня Святого Валентина. Селебріті сама стала головною моделлю у рекламному кампейні, де показала свою підтягнуту фігуру.

Ріанна показала спокусливі фото у прозорій білизні Ріанна показала спокусливі фото у прозорій білизні

На фото Рірі постала у прозорій білизні червоного кольору та аксесуарах із латексу. Окрім фото, співачка також представила стильне відео. Ну як на це не дивитися?!

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