Прем’єру фільму «007: Не час помирати» знову перенесуть

Нова частина бондіани вийде не у квітні

Найочікуванішу прем’єру 2020 року фільм «007: Не час помирати» знову перенесли. Фанати чекали, що нарешті зможуть побачити новий фільм про Джеймса Бонда вже у квітні 2021 року, але ж ні.

Як повідомляє видання Deadline з посиланням на інсайдерів, прем’єру фільму «007: Не час помирати» не покажуть в квітні 2021 року. На великих екранах нову частину франшизи покажуть не раніше осені цього року.

Причиною називають пандемію коронавірусу, через яку кінотеатри не працюють повноцінно. Офіційно автори бондіани чутки про зміну дати прем’єри не коментують.

Нагадаємо, що це вже буде четверта зміна дати прем’єри фільму «007: Не час помирати». Нова частина бондіани повинна була вийти спочатку в квітні 2020 року. Згодом прем’єру перенесли на 12 листопада і 2 квітня 2021 року.

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