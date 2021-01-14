Настя Каменських в прозорій сукні станцювала на березі океану

Співачка продовжує радувати підписників знімками та відео зі свого відпочинку на Мальдівах

На новорічні свята NK разом зі своїм чоловіком Потапом вирушила у відпустку на океанське узбережжя. Кожен день виконавиця постить сонячні фото з райських островів, змінюючи купальники один за одним.

Літній настрій Настя транслює через звабливі знімки на пляжі, а на днях поділилася відео, на якому вона танцює в напівпрозорій сукні, вдягненій на купальник з чорно-білим принтом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Фани вже встигли оцінити цей пляжний образ співачки, зазначивши, що високі бразиліани вигідно підкреслюють тонку талію Насті.

А ось образ, в якому NK летіла в літаку на острови, залишив у користувачів Instagram багато питань. «А в літаку нині в ліфчику літають?», «Логіка бути в топі але в масці?».



Фото: @kamenskux

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